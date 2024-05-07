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Политика

Александр Котов: Новый срок полномочий Владимира Путина даст России возможность закрепиться в статусе великой мировой державы

Церемонию инаугурации Владимира Путина прокомментировал спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов: «Новый срок полномочий Владимира Путина – это возможность совершить рывок, который позволит России устойчиво закрепиться в статусе великой мировой державы». Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Инаугурацией президента в соответствии с Конституцией Российской Федерации по сути завершилась большая выборная кампания по избранию главы государства. Победа была красивая, уверенная, убедительная – огромное количество людей поддержало кандидатуру Владимира Путина, связывая с его работой в должности президента свои надежды на будущее, – подчеркнул Александр Котов.

По его словам, за время управления страной Владимир Путин сумел решить огромное количество проблем и заложить крепкий фундамент на перспективу: успешно работают государственные программы, национальные проекты, меняется структура экономики.

«Несмотря на колоссальное давление, бесчисленное количество санкций, наша экономика крепнет, увеличиваются поступления в бюджет. Новый срок полномочий – это не только период реализации всех начатых дел и проектов, которые президент озвучил в ходе послания. Это возможность совершить рывок, который позволит России устойчиво закрепиться в статусе великой мировой державы», – подчеркнул Александр Котов.

Сегодня, 7 мая, прошла церемония вступления Владимира Путина в должность президента России. Она проходила в Андреевском зале Кремля.

В церемонии вступления Владимира Путина в должность президента РФ от Псковской области участвовали губернатор Михаил Ведерников, сенаторы Андрей Турчак и Алексей Наумец, депутат Госдумы Александр Козловский, доверенные лица Владимира Путина на президентских выборах Александр Седунов, Надежда Васильева, Андрей Ключко.

Напомним, Владимир Путин победил на выборах президента, проходивших с 15 по 17 марта 2024 года. Он набрал 87,28 % голосов избирателей (76 277 708 человек). Этот президентский срок станет для Владимира Путина пятым.

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