Олег Майоров: С таким сильным национальным лидером никакие трудности не смогут остановить успешное развитие России

15:39, 07 мая 2024, ПАИ

С таким сильным национальным лидером, как Владимир Путин, никакие трудности не смогут остановить успешное развитие России. Об этом заявил глава Невельского муниципального округа Олег Майоров. Сегодня, 7 мая, Владимир Путин вступил в должность президента России.

«Сегодня состоялось важное политическое и историческое событие в жизни страны – вступление в должность президента Российской Федерации Владимира Путина. Россия проходит период серьёзных испытаний. Уверен, что с таким сильным национальным лидером, который опирается на поддержку абсолютного большинства российского народа, никакие трудности не смогут остановить успешное развитие нашей страны», – отметил Олег Майоров в своём Telegram-канале.

В церемонии вступления Владимира Путина в должность президента РФ от Псковской области участвовали губернатор Михаил Ведерников, сенаторы Андрей Турчак и Алексей Наумец, депутат Госдумы Александр Козловский, доверенные лица Владимира Путина на президентских выборах Александр Седунов, Надежда Васильева, Андрей Ключко.

Напомним, Владимир Путин победил на выборах президента, проходивших с 15 по 17 марта 2024 года. Он набрал 87,28 % голосов избирателей (76 277 708 человек). Этот президентский срок станет для Владимира Путина пятым.