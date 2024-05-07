Ветеранов из Гдовского района поздравили с наступающим Днём Победы

17:26, 07 мая 2024, ПАИ

Ветеранов из Гдовского района поздравили с наступающим 9 Мая, пишет газета «Гдовская заря».

В Гдовском районе проживают три ветерана Великой Отечественной войны: Раиса Дмитриевна Муравина, Тамара Дмитриевна Васильева и Алексей Сидорович Соколов.

Поздравить их пришли временно исполняющий полномочия главы Гдовского района Александр Авраменко, председатель Совета ветеранов Вера Кабанова, начальник отделения вневедомственной охраны Александр Садков и начальник территориального отдела комитета по социальной защите Псковской области Татьяна Ломакова.

Кроме того, с наступающим праздником поздравили жительницу блокадного Ленинграда Руфину Васильевну Петрову.

Они пожелали им крепкого здоровья и мирного неба над головой.

Ранее ветеранов поздравили в Стругокрасненском районе, а под окнами ветерана Великой Отечественной войны из Великих Лук провели концерт.