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Политика

Большой честью назвал Михаил Ведерников своё участие в церемонии вступления Владимира Путина в должность президента РФ

Большой честью назвал губернатор Псковской области Михаил Ведерников своё участие в церемонии вступления Владимира Путина в должность президента России.

Михаил Ведерников: «Как верная команда президента, сделаем вместе всё, чтобы впереди были только победы». Фото: ПАИ

«Для меня было большой честью принять участие в торжественной церемонии инаугурации нашего президента Владимира Владимировича Путина. Искренне поздравляю нашего главу государства и всех жителей России с этим событием! Как верная команда президента, сделаем вместе всё, чтобы впереди были только победы», – отметил Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

В России уже реализовано большое количество проектов, нацеленных на укрепление страны и на благо каждого её жителя, подчеркнул глава региона. «Но предстоит сделать ещё больше, чтобы в этом изменчивом мире всегда оставаться сильной и конкурентоспособной державой. Уверен, так и будет!» – заключил Михаил Ведерников.

Сегодня, 7 мая, прошла церемония вступления Владимира Путина в должность президента России. Она проходила в Андреевском зале Кремля.

В церемонии вступления Владимира Путина в должность президента РФ от Псковской области участвовали губернатор Михаил Ведерников, сенаторы Андрей Турчак и Алексей Наумец, депутат Госдумы Александр Козловский, доверенные лица Владимира Путина на президентских выборах Александр Седунов, Надежда Васильева, Андрей Ключко.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) и Краснознамённый институт КГБ СССР имени Ю. В. Андропова (ныне Академия внешней разведки).

Служил в органах государственной безопасности, работал в мэрии Санкт-Петербурга, переехал в Москву в 1996 году на должность заместителя управляющего делами президента РФ. Затем занимал высокие посты в администрации президента РФ, руководил Федеральной службой безопасности, был секретарём Совета безопасности.

С августа 1999 года – председатель Правительства Российской Федерации. С 31 декабря 1999 года – исполняющий обязанности президента Российской Федерации. До сегодняшней инаугурации был президентом России четыре срока: в 2000–2004, 2004–2008, 2012–2018 и 2018–2024 годах. Также в 2008–2012 годах занимал должность председателя Правительства РФ.

Владимир Путин победил на выборах президента, проходивших с 15 по 17 марта 2024 года. Он набрал 87,28 % голосов избирателей (76 277 708 человек). Этот президентский срок станет для Владимира Путина пятым.

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