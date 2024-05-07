Игорь Иванов: Вместе с президентом россияне воплотят в жизнь всё задуманное

20:56, 07 мая 2024, ПАИ

В день инаугурации Владимир Путин, как и всегда, един с российским народом, заявил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов по итогам церемонии вступления Владимира Путина в должность президента РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Владимир Путин в очередной раз отметил самые главные задачи и государственную миссию укрепления единства, народосбережения, а также сохранения и поддержки многовековых семейных ценностей и традиций, подчеркнул Игорь Иванов.

«Национальный лидер – гарант уверенного развития и укрепления суверенитета страны. Сильный президент – сильная Россия! Глава государства считает своим священным долгом, предназначением беречь Россию и служить нашему народу. Уверен, что и мы, граждане России, тоже имеем священный долг любить нашу Родину и Отечество», – сказал лидер профдвижения региона.

Вместе с президентом россияне преодолеют все преграды, воплотят в жизнь всё задуманное, уверен Игорь Иванов.

Сегодня, 7 мая, прошла церемония вступления Владимира Путина в должность президента России. Она проходила в Андреевском зале Кремля.

В церемонии вступления Владимира Путина в должность президента РФ от Псковской области участвовали губернатор Михаил Ведерников, сенаторы Андрей Турчак и Алексей Наумец, депутат Госдумы Александр Козловский, доверенные лица Владимира Путина на президентских выборах Александр Седунов, Надежда Васильева, Андрей Ключко.