Игорь Иванов: Вместе с президентом россияне воплотят в жизнь всё задуманное
В день инаугурации Владимир Путин, как и всегда, един с российским народом, заявил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов по итогам церемонии вступления Владимира Путина в должность президента РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.
Владимир Путин в очередной раз отметил самые главные задачи и государственную миссию укрепления единства, народосбережения, а также сохранения и поддержки многовековых семейных ценностей и традиций, подчеркнул Игорь Иванов.
«Национальный лидер – гарант уверенного развития и укрепления суверенитета страны. Сильный президент – сильная Россия! Глава государства считает своим священным долгом, предназначением беречь Россию и служить нашему народу. Уверен, что и мы, граждане России, тоже имеем священный долг любить нашу Родину и Отечество», – сказал лидер профдвижения региона.
Вместе с президентом россияне преодолеют все преграды, воплотят в жизнь всё задуманное, уверен Игорь Иванов.
Сегодня, 7 мая, прошла церемония вступления Владимира Путина в должность президента России. Она проходила в Андреевском зале Кремля.
В церемонии вступления Владимира Путина в должность президента РФ от Псковской области участвовали губернатор Михаил Ведерников, сенаторы Андрей Турчак и Алексей Наумец, депутат Госдумы Александр Козловский, доверенные лица Владимира Путина на президентских выборах Александр Седунов, Надежда Васильева, Андрей Ключко.
Напомним, Владимир Путин победил на выборах президента, проходивших с 15 по 17 марта 2024 года. Он набрал 87,28 % голосов избирателей (76 277 708 человек). Этот президентский срок станет для Владимира Путина пятым.
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