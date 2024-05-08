Воинское захоронение в Куньинском районе привели в порядок к 9 Мая
Воинское захоронение у деревни Жегалово Куньинского района привели в порядок накануне Дня Победы. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.
В уборке принимали участие глава Куньинского района Олег Лебедев и сотрудники администрации муниципалитета.
Воинское захоронение у Жегалово является самым крупным – здесь захоронены останки 2 000 бойцов.
«Благодарю местных жителей, активных и неравнодушных людей, которые оказывают большую помощь по уходу за территорией захоронения», – сказал Олег Лебедев.
Ранее сообщалось, что в Печорах провели субботник на территории братского захоронения.
Кроме того, жители Псковской области смогут принять участие в различных патриотических акциях ко Дню Победы.
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