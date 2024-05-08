Воинское захоронение в Куньинском районе привели в порядок к 9 Мая

09:48, 08 мая 2024, ПАИ

Воинское захоронение у деревни Жегалово Куньинского района привели в порядок накануне Дня Победы. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

В уборке принимали участие глава Куньинского района Олег Лебедев и сотрудники администрации муниципалитета.

Воинское захоронение у Жегалово является самым крупным – здесь захоронены останки 2 000 бойцов.

«Благодарю местных жителей, активных и неравнодушных людей, которые оказывают большую помощь по уходу за территорией захоронения», – сказал Олег Лебедев.

Ранее сообщалось, что в Печорах провели субботник на территории братского захоронения.

Кроме того, жители Псковской области смогут принять участие в различных патриотических акциях ко Дню Победы.