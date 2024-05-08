Молодая пара из Пскова поженится на выставке «Россия» в Москве

11:20, 08 мая 2024, ПАИ

Александр Неронов и Ольга Лежнина из Пскова поженятся на массовой свадьбе в рамках первого Всероссийского свадебного фестиваля на Международной выставке-форуме «Россия». Мероприятие состоится с 12 по 19 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

В фестивале примут участие и псковские пары, которые в разные дни приедут в Москву, чтобы сыграть свои свадьбы на фестивальной площадке. Массовая свадьба станет ключевым событием мероприятия. На главной уличной сцене выставки поженятся более 150 пар со всей страны.

Александр Неронов и Ольга Лежнина из Пскова познакомились больше десяти лет назад на работе. «Деловые отношения быстро переросли в романтические. Несмотря на то что пара вместе уже много лет, к пониманию того, что они готовы скрепить свой союз узами брака, молодые люди пришли только в этом году. На решение Александра сделать Ольге предложение отчасти повлияло и то обстоятельство, что 2024 год объявлен в России Годом семьи», – рассказали в пресс-службе правительства.

«Мы рады, что станем частью Всероссийского свадебного фестиваля. Тем более что не хотели традиционных посиделок, а мечтали провести этот день по-особенному», – поделился Александр. Костюмы молодожёнов будут разработаны на основе свадебных образов жителей Псковской губернии конца ХIII – начала ХIХ века.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально предполагалось, что мероприятие завершится в середине апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на лето. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

О том, как Псковская область принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.