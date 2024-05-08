На братском захоронении в Кунье провели субботник
Братское захоронение в Кунье привели в порядок к 9 Мая, пишет газета «Пламя».
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Фото: газета «Пламя»
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Фото: газета «Пламя»
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Фото: газета «Пламя»
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Фото: газета «Пламя»
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Фото: газета «Пламя»
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Фото: газета «Пламя»
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Фото: газета «Пламя»
Ученики седьмого класса Куньинской школы очистили плиты и прилегающую территорию от мусора и сухой листвы, а также обустроили клумбы.
Ранее сообщалось, что глава Куньинского района Олег Лебедев и сотрудники администрации муниципалитета привели в порядок воинское захоронение у деревни Жегалово.
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