На братском захоронении в Кунье провели субботник

12:02, 08 мая 2024, ПАИ

Братское захоронение в Кунье привели в порядок к 9 Мая, пишет газета «Пламя».



Фото: газета «Пламя»



Фото: газета «Пламя»



Фото: газета «Пламя»



Фото: газета «Пламя»



Фото: газета «Пламя»



Фото: газета «Пламя»



Фото: газета «Пламя»













Ученики седьмого класса Куньинской школы очистили плиты и прилегающую территорию от мусора и сухой листвы, а также обустроили клумбы.

Ранее сообщалось, что глава Куньинского района Олег Лебедев и сотрудники администрации муниципалитета привели в порядок воинское захоронение у деревни Жегалово.

Напомним, что жители Псковской области могут принять участие в различных патриотических акциях ко Дню Победы. Подробности читайте здесь.