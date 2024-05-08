Автопробег в честь Дня Победы прошёл в Красногородске

14:35, 08 мая 2024, ПАИ

Автопробег в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне прошёл в Красногородске, пишет газета «Заря».



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»















Участники приехали на площадь Красногородска с портретами героев «Бессмертного полка», знамёнами Победы и флагами России. Около 20 автомобилей прошло в два круга по улицам Советской, Пушкина, Никандровой и Велейской, поздравляя с наступающим праздником всех жителей громкими гудками, отметили в издании.

Организатором мероприятия является администрация Красногородского муниципального округа.

«Участие в автопробеге – это дань подвигам прадедов, воевавших в Великой Отечественной войне», – прокомментировали участники мероприятия.

Ранее сообщалось, что в рамках празднования 79-й годовщины Великой Победы участники общественного движения «Огонь Памяти» в ходе ежегодного автопробега с одноимённым названием передали порховичам частицу Вечного огня.