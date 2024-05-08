Автопробег в честь Дня Победы прошёл в Красногородске
Автопробег в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне прошёл в Красногородске, пишет газета «Заря».
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Фото: газета «Заря»
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Фото: газета «Заря»
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Фото: газета «Заря»
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Фото: газета «Заря»
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Фото: газета «Заря»
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Фото: газета «Заря»
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Фото: газета «Заря»
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Фото: газета «Заря»
Участники приехали на площадь Красногородска с портретами героев «Бессмертного полка», знамёнами Победы и флагами России. Около 20 автомобилей прошло в два круга по улицам Советской, Пушкина, Никандровой и Велейской, поздравляя с наступающим праздником всех жителей громкими гудками, отметили в издании.
Организатором мероприятия является администрация Красногородского муниципального округа.
«Участие в автопробеге – это дань подвигам прадедов, воевавших в Великой Отечественной войне», – прокомментировали участники мероприятия.
Ранее сообщалось, что в рамках празднования 79-й годовщины Великой Победы участники общественного движения «Огонь Памяти» в ходе ежегодного автопробега с одноимённым названием передали порховичам частицу Вечного огня.