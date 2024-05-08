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Общество

Около 300 жителей Псковской области обратились к медикам из-за укусов клещей

Около 300 человек с начала сезона обратились в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей, сообщила начальник отдела санитарного надзора территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области Жанна Брябрина в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 8 мая.

Жанна Брябрина: «Клещи просыпаются ранней весной, когда сходит снежный покров, после этого их активность постепенно увеличивается». Фото: ПАИ

Клещи просыпаются ранней весной, когда сходит снежный покров, после этого их активность постепенно увеличивается, подчеркнула гостья радиоэфира. По её словам, пик активности приходится на вторую декаду мая – вторую декаду июня. Затем до августа происходит некоторое снижение.

«Клещ, когда просыпается, очень голодный и активный. Солнышко пригрело, травка зеленеет, он вылезает. Люди массово идут в лес: клещ попадает на человека и присасывается. Почему затем идёт некоторое снижение? Клещ вроде как уже наедается, становится более ленивым. Люди наконец-то вспоминают, что есть заболевания, которые посредством клещей передаются. И поэтому есть некоторое снижение его активности. А следующий небольшой подъём происходит в августе», – рассказала Жанна Брябрина.

Начальник псковского отдела санитарного надзора территориального управления Роспотребнадзора пояснила, что, как правило, первые жалобы на укусы клещей в регионе поступают в 20-х числах марта. В этом году первый случай был зарегистрирован 19 марта. Как вести себя при встрече с клещами, смотрите в инфографике ПАИ.

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