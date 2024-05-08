Около четырёх тысяч жителей Псковской области жалуется на клещей ежегодно

17:07, 08 мая 2024, ПАИ

Три – четыре тысячи жалоб на укусы клещей в среднем регистрируется в Псковской области ежегодно, сообщила начальник отдела санитарного надзора территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области Жанна Брябрина в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 8 мая.

«У нас примерно одинаковое количество присасываний клещей регистрируется в течение весенне-осеннего периода. В среднем по области обращаются с жалобами на клещей три – четыре тысячи человек. Поэтому сейчас мы идём на уровне средних многолетних цифр», – пояснила гостья радиоэфира.

Показатели инфицирования клещей также колеблются в пределах определённых значений, отметила Жанна Брябрина. В частности, процент инфицированности боррелиозом не превышал 30 %, энцефалитом – 1 %. В 2023 году инфицированность клещей вирусом клещевого энцефалита составила 0,17 %, а боррелиоза – 25 %, сообщила гостья радиоэфира.

Как вести себя при встрече с клещами, смотрите в нашей специальной инфографике.