Выставку, посвящённую Дню Победы, приглашают посетить в Локне

10:33, 10 мая 2024, ПАИ

Тематическую выставку, посвящённую Дню Победы, приглашают посетить в Локнянском культурно-досуговом центре, пишет газета «Восход».

На выставке представлены работы юных воспитанников художественного отделения детской школы искусств, а также самодеятельного художника Надежды Деняк.

Экспозиция «Женское лицо Победы» расскажет об участии женщин в Великой Отечественной войне, о подвигах, совершённых ими.

В экспозиции «Из семейного альбома» представлены работы фотохудожников, посвящённые 40-летию Победы.

Кроме того, на выставке освещена работа локнянского общественного штаба «Мы вместе. Позывной СВОи», плетение маскировочные сетей и участие в различных акциях в поддержку участников специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что экспонаты с «Вахты Памяти» в Псковской области представили посетителям международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ, а в Псковском музее-заповеднике можно увидеть памятные монеты и медали, посвящённые победе в Великой Отечественной войне.