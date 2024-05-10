Ярмарка винтажных вещей пройдёт в Пскове

11:15, 10 мая 2024, ПАИ

Псковичей и гостей города приглашают посетить ярмарку выходного дня «У Беклешова» 11 мая с 11:00 до 15:00. Об этом ПАИ сообщили в Центре туризма и творческих индустрий.

На ярмарке можно будет приобрести винтажные и антикварные вещи и товары ручной работы, изготовленные псковскими мастерами.

Ярмарка состоится на улице Георгиевской, 4. Информацию можно получить по телефону 29-01-01.

Кроме того, псковичей приглашают посетить выставку, посвящённую Дню Победы, в Локне, а в Псковском музее-заповеднике можно увидеть памятные монеты и медали, посвящённые победе советского народа в Великой Отечественной войне.