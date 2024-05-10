До семи человек увеличилось число жертв аварии с автобусом, вылетевшим с моста в реку в Петербурге

21:22, 10 мая 2024, ПАИ

Количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку увеличилось до семи человек. Об этом сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Напомним, автобус с людьми упал с моста в реку в Санкт-Петербурге сегодня, 10 мая.

Ранее сообщалось, что специалисты подняли рейсовый автобус из реки Мойки с помощью тяжёлой техники.