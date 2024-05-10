До семи человек увеличилось число жертв аварии с автобусом, вылетевшим с моста в реку в Петербурге
Количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку увеличилось до семи человек. Об этом сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
Напомним, автобус с людьми упал с моста в реку в Санкт-Петербурге сегодня, 10 мая.
Ранее сообщалось, что специалисты подняли рейсовый автобус из реки Мойки с помощью тяжёлой техники.
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10 мая 2024
До семи человек увеличилось число жертв аварии с автобусом, вылетевшим с моста в реку в Петербурге