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Общество

Более 140 тысяч летних растений высадят в Пскове 

С 25 мая начнётся посадка летней рассады в Пскове. Всего высадят 144 тысячи летних растений. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

​С 25 мая начнётся посадка летней рассады в Пскове. Фото здесь и далее: телеграм-канал Бориса Елкина

«Без чего невозможно представить майский Псков? Конечно, без цветов. Первыми в парках расцвели тюльпаны, а ко Дню Победы город украсили трёхцветные фиалки. Более 16 тысяч этих цветов высадили в цветники и вазоны. Впервые фиалками оформили пешеходную часть улицы Пушкина», – говорится в сообщении.

С 25 мая начнётся посадка бегоний и бархатцев. Но появятся и новинки, отметил глава Пскова. Новые вертикальные конструкции, которые приобретены в прошлом году в рамках проекта «Сердце Пскова», будут оформлены ниспадающими дихондрой и петуньей. Всего высадят 144 тысячи летних растений.

«На осень запланирована посадка 65 тысяч луковиц тюльпанов, чтобы следующей весной Псков снова расцвел», – отметил Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что больше всего цветов будет высажено в Детском, Финском и Ботаническом парках, сквере у гостиницы «Рижская», у памятного знака «Город воинской славы» и Неизвестному солдату, а также на улице Пушкина. Также большие клумбы появятся у Дома Советов, в сквере Кутузова и в парке культуры и отдыха имени А. С. Пушкина.

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