В России пенсии неработающим пенсионерам будут индексировать дважды в год
Страховые пенсии по старости неработающим пенсионерам в России с 2025 года начнут индексировать два раза в год. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы РФ по труду Светлану Бессараб.
Пенсии будут индексироваться с 1 февраля на процент инфляции, а также с 1 апреля на процент доходов от инвестиционного портфеля.
А социальные пенсии будут также индексироваться с 1 апреля. Всего в стране 43 миллиона получателей всех видов пенсий.
Ранее россияне узнали подробности оформления социальной пенсии. Кроме того, отмечалось, что 764 жителя Псковской области получили выплаты из средств пенсионных накоплений с начала года.
Также ранее псковичам рассказали, как будут выплачивать пенсии в мае.
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