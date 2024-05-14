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Общество

У россиян с допуском к гостайне, выезжавших за границу, будут аннулировать загранпаспорта

Работодатели получат право проверять загранпаспорта сотрудников, имеющих доступ к гостайне. Такой законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму депутатами фракции «Единая Россия», пишут «Известия».

«Предоставление загранпаспорта поможет решить проблему несанкционированных выездов россиян, владеющих гостайной. Если работник не получил такое разрешение, но покинул пределы РФ, это легко будет выявить при сопоставлении отметок в паспорте. В качестве санкции за нарушение последует признание паспорта недействительным», — пояснил автор законодательной инициативы, зампред комитета по безопасности Госдумы от фракции «Единая Россия» Анатолий Выборный.

При этом он подчеркнул, что речь идет не об ужесточении законодательства, а о его совершенствовании с учетом возникших вызовов и угроз. «Известно, что случаи несанкционированного выезда за границу есть. Поэтому особенно важно усиление контроля именно сейчас, одновременно с принятием мер по ограничению оттока капитала из России, который подрывает нашу экономику. Чтобы лазейками не могли воспользоваться нечистые на руку чиновники», — уточнил он.

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