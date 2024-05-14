Псковичи рассказали об основных источниках стресса на работе

08:39, 14 мая 2024, ПАИ

Псковичи в опросе SuperJob рассказали об основных источниках стресса на работе.

Топ-3 наиболее стрессогенных факторов на работе: отношение руководства (15% опрошенных), непрофессионализм команды (11%) и высокая нагрузка (9%). По 7% псковичей нервничают главным образом из-за некомпетентности начальства и поведения сослуживцев (сплетен, интриг и проч.). У 5% стресс вызывает маленькая зарплата. У 4% — размытые нечеткие задачи. Счастливчиков, не испытывающих стресса на работе, — всего 7% от общего числа опрошенных.

Мужчины чаще называли источником стресса непрофессионализм непосредственного руководителя и маленький заработок, женщины более чувствительны к поведению руководства и коллег.