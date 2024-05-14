Ольга Тимофеева: Все комитеты работают на одну общую цель

15:10, 14 мая 2024, ПАИ

Главной целью объединённых усилий курируемых комитетов вице-губернатор Псковской области Ольга Тимофеева назвала развитие региона.

«Глобальная единая цель [подконтрольных новому вице-губернатору направлений. – ПАИ.] – развитие Псковской области. Понятно, что подзадачи, подцели – их много, каждый будет работать в своём направлении. Будем надеяться, что такой симбиоз позволит более эффективно использовать и рабочее время, и те механизмы, которые уже наработала культура, туризм, спорт, молодёжка и, конечно, комитет по охране объектов культурного наследия», – отметила Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM), сегодня, 14 мая.

Для экономики региона очень важно, чтобы его посещало как можно больше туристов, подчеркнула гостья радиоэфира. «Важно, чтобы этот турист стимулировал различные направления: и гостиничный бизнес, и производство сувенирной продукции, и общепит... в дальнейшем уже идёт такая цепочка. Конечно, будем принимать во внимание высокий и низкий сезоны. В более низкий сезон делать дополнительные культурные мероприятия, спортивные, подтягивать деловой туризм, то, что можно предусмотреть в рамках деятельности комитетов, которые сейчас в зоне моего ведения», – пояснила вице-губернатор.

Ольга Тимофеева отметила, что важно грамотно использовать возможности всех направлений, чтобы более чётко планировать деятельность этой сферы и формировать сводную программу мероприятий.

Напомним, в начале мая губернатор Псковской области Михаил Ведерников назначил Ольгу Тимофееву вице-губернатором, курирующим сферы культуры, культурного наследия, туризма, спорта и молодёжной политики.