Объединят ли комитеты по культуре и туризму, рассказала вице-губернатор Псковской области
Комитет по культуре и комитет по туризму Псковской области объединять не будут. Как сообщила вице-губернатор Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM), слияние этих двух структур абсолютно нецелесообразно.
«Чем славен наш русский народ? Своей внутренней культурой и духовностью. Всё-таки духовность не надо мешать с экономикой. У нас замечательные ребята появляются. И наша задача в сфере культуры им помочь. Помочь донести свой талант до более широкого зрителя, слушателя. Туризм – это алгоритм, структура, развитие сферы экономики и работа с хозяйствующими субъектами, не с муниципальными учреждениями культуры. Это совершенно разные вещи», – подчеркнула Ольга Тимофеева.
Министерство культуры не зря передало этот функционал в Ростуризм, правопреемником которого сейчас стал Минэкономразвития, отметила гостья радиоэфира.
Напомним, в начале мая губернатор Псковской области Михаил Ведерников назначил Ольгу Тимофееву вице-губернатором, курирующим сферы культуры, культурного наследия, туризма, спорта и молодёжной политики.
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