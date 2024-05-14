Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Дефицит номерного фонда в высокий сезон в Псковской области составляет 50%

В Псковской области в высокий сезон дефицит фонда для размещения туристов составляет 50 %. Решение этого вопроса является приоритетным в сфере туризма, сообщила вице-губернатор Псковской области Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 14 мая.

Дефицит номерного фонда в высокий сезон в Псковской области составляет 50 %. Фото: ПАИ

Начиная с мая и заканчивая октябрём, в Пскове невозможно спонтанно остановиться, подчеркнула гостья радиоэфира. Она обратила внимание, что речь идёт о коллективных местах размещения, которые соответствуют санитарным требованиям, а также ведут грамотный хозяйственный и управленческий учёт.

«Будем прорабатывать совместно с Фондом инвестиционного развития пакет, чтобы максимальное количество инвесторов было заинтересовано в строительстве объектов размещения либо приспособлении объектов культурного наследия. Не только на территории Пскова, но и в муниципальных образованиях: чтобы во время проведения каких-то мероприятий или проектов люди не только из Пскова приезжали, но и могли там остановиться», – пояснила Ольга Тимофеева.

Важно, чтобы после окончания высокого сезона гостиницы не простаивали, подчеркнула вице-губернатор Псковской области. «Затраты ведь постоянные. Как они шли у владельцев и учредителей, так они и идут. Заработную плату надо сохранять, людей, соответственно, держать. И здесь вступает в силу другой закон. Тогда уже культура, спорт и образование могут насытить, благодаря деловому туризму, эти объекты размещения», – отметила Ольга Тимофеева.

Ранее исполнительный директор компании «Изборск-Парк» Дмитрий Блицын рассказал, какую загрузку гостиницы можно считать идеальной.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 мая 2024

Заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева стала гостьей на «Серебряном дожде». Главное
14 мая 2024

Отличным примером взаимодействия назвал строительство очистных сооружений в Плюссе Александр Котов
14 мая 2024

Псковским школьникам рассказали о работе маркетплейсов в рамках «Урока цифры»
14 мая 2024

88 человек обратились с укусами клещей в Псковскую инфекционную больницу
14 мая 2024

В Великолукском районе завершены работы по благоустройству братской могилы воинов Советской армии
14 мая 2024

Псковичей приглашают на открытие выставки живописи Эдуарда Шарипова
14 мая 2024

Дефицит номерного фонда в высокий сезон в Псковской области составляет 50%
14 мая 2024

Монтаж выставки «Чудо Преображения» проходит в Изборском музее-заповеднике

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...