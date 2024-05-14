Дефицит номерного фонда в высокий сезон в Псковской области составляет 50%

17:24, 14 мая 2024, ПАИ

В Псковской области в высокий сезон дефицит фонда для размещения туристов составляет 50 %. Решение этого вопроса является приоритетным в сфере туризма, сообщила вице-губернатор Псковской области Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 14 мая.

Начиная с мая и заканчивая октябрём, в Пскове невозможно спонтанно остановиться, подчеркнула гостья радиоэфира. Она обратила внимание, что речь идёт о коллективных местах размещения, которые соответствуют санитарным требованиям, а также ведут грамотный хозяйственный и управленческий учёт.

«Будем прорабатывать совместно с Фондом инвестиционного развития пакет, чтобы максимальное количество инвесторов было заинтересовано в строительстве объектов размещения либо приспособлении объектов культурного наследия. Не только на территории Пскова, но и в муниципальных образованиях: чтобы во время проведения каких-то мероприятий или проектов люди не только из Пскова приезжали, но и могли там остановиться», – пояснила Ольга Тимофеева.

Важно, чтобы после окончания высокого сезона гостиницы не простаивали, подчеркнула вице-губернатор Псковской области. «Затраты ведь постоянные. Как они шли у владельцев и учредителей, так они и идут. Заработную плату надо сохранять, людей, соответственно, держать. И здесь вступает в силу другой закон. Тогда уже культура, спорт и образование могут насытить, благодаря деловому туризму, эти объекты размещения», – отметила Ольга Тимофеева.

Ранее исполнительный директор компании «Изборск-Парк» Дмитрий Блицын рассказал, какую загрузку гостиницы можно считать идеальной.