88 человек обратились с укусами клещей в Псковскую инфекционную больницу
За прошедшую неделю в Псковскую областную инфекционную больницу по поводу укусов клещей обратилось 88 человек, сообщили ПАИ в медицинском учреждении.
Из 88 исследованных клещей у 18 положительный результат на наличие инфекции. У 18 клещей нашли боррелиоз.
Отметим, что на позапрошлой неделе в Псковскую областную инфекционную больницу по поводу укусов клещей обратилось 102 человека.
Как вести себя при встрече с клещами, смотрите в нашей специальной инфографике.
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