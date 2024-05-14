88 человек обратились с укусами клещей в Псковскую инфекционную больницу

17:54, 14 мая 2024, ПАИ

За прошедшую неделю в Псковскую областную инфекционную больницу по поводу укусов клещей обратилось 88 человек, сообщили ПАИ в медицинском учреждении.

Из 88 исследованных клещей у 18 положительный результат на наличие инфекции. У 18 клещей нашли боррелиоз.

Отметим, что на позапрошлой неделе в Псковскую областную инфекционную больницу по поводу укусов клещей обратилось 102 человека.

Как вести себя при встрече с клещами, смотрите в нашей специальной инфографике.