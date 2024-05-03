Число обратившихся с укусами клещей резко возросло в Псковской области
За прошедшую неделю в Псковскую областную инфекционную больницу по поводу укусов клещей обратилось 102 человека, сообщили ПАИ в медицинском учреждении.
Из 102 исследованных клещей у 32 положительный результат на наличие инфекции. У 27 клещей нашли боррелиоз, ещё пять оказались заражены эрлихиозом.
Отметим, что на позапрошлой неделе в Псковскую областную инфекционную больницу по поводу укусов клещей обратилось 30 человек.
Напомним, что первый случай присасывания клеща в Псковской области в 2024 году был зарегистрирован 19 марта.
Как вести себя при встрече с клещами, смотрите в нашей специальной инфографике.
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