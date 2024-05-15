Сотрудники псковского центра «Мой бизнес» представили настольную игру на выставке «Россия»

10:15, 15 мая 2024, ПАИ

Сотрудники центра «Мой бизнес» на стенде Псковской области провели познавательную викторину и игру мемо на тему экономики и достопримечательностей региона в рамках Дня национальных приоритетов «Эффективная и конкурентная экономика», который прошёл на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве, передаёт корреспондент ПАИ.

Само мероприятие посвятили перспективам развития различных сфер экономики, ключевым аспектам взаимодействия бизнеса и власти.

Помимо ключевого события – пленарной сессии «Эффективная и конкурентная экономика», на стендах были организованы различные активности для посетителей выставки.

Игра, которую представили сотрудники центра «Мой бизнес» на стенде Псковской области, не оставила равнодушными гостей выставки, победители получили ценные призы и сувениры с символикой Псковской области.

Мероприятия центра «Мой бизнес» проводятся в рамках президентского нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально предполагалось, что мероприятие завершится в середине апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на лето. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

О том, как Псковская область принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.