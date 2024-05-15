Уникальная арт-резиденция молодых музыкантов из России и Белоруссии прошла в Псковской области благодаря поддержке ПФКИ

12:51, 15 мая 2024, ПАИ

Благодаря Президентскому фонду культурных инициатив летом 2023 года в Псковской области прошла уникальная арт-резиденция для молодых музыкантов из России и Белоруссии «Золотой петушок», посвящённая сохранению творческого наследия Н. А. Римского-Корсакова на Псковской земле. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ рассказала одна из её инициаторов, директор Псковской областной филармонии Марина Николаева.

«Идея проекта родилась во взаимодействии с Псковским музеем и Псковским колледжем искусств имени Римского-Корсакова. Как помнят многие псковичи, летом 2022 года в музее-усадьбе Римского-Корсакова в деревне Любенск Плюсского района произошло несчастье – пожар почти полностью уничтожил усадебный дом. Только благодаря самоотверженности сотрудников музея-усадьбы удалось спасти из огня уникальные экспонаты», – подчеркнула она.

Сама усадьба Любенск, где композитор провёл последние годы жизни и создал бессмертные произведения, в частности оперу «Золотой петушок», – место уникальное, атмосферное, со старинным парком, отметила Марина Николаева.

Идея проекта состояла в том, чтобы собрать в музее-усадьбе Римского-Корсакова учащихся музыкальных училищ его имени из Петербурга, Пскова и Могилёва. «Причём отобрать их таким образом, чтобы вместе со своими педагогами и наставниками они могли сформировать настоящий симфонический оркестр. Эта молодая, полная энтузиазма международная команда провела в Псковской области неделю, занимаясь музыкой, волонтёрской работой, общаясь друг с другом, а заодно и с «гением места», дорогого Николаю Андреевичу», – сказала инициатор проекта.

Художественным руководителем проекта выступил главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников. Финалом работы молодёжного симфонического оркестра стали четыре концерта – в Плюссе, Пскове, Могилёве и Петербурге. Грантовое сопровождение проекта со стороны Президентского фонда культурных инициатив составило более 2,8 миллиона рублей.

«Мы очень хотели бы, чтобы проект продолжался, чтобы творческие арт-резиденции в Пскове и Псковской области стал традицией. В настоящее время на экспертизе Президентского фонда культурных инициатив находится международный проект, задуманный той же творческой командой – «Родовые гнёзда русской культуры». Мы проделали большую подготовительную работу и очень надеемся на удачу», – подчеркнула Марина Николаева.

Отметим, 17 мая Президентский фонд культурных инициатив отметит трёхлетие: в этот день президент России Владимир Путин подписал указ о его создании.