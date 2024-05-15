66% псковичей выступают за возвращение к системе распределения после вузов

12:52, 15 мая 2024, ПАИ

66% псковичей выступают за возвращение к системе распределения молодых специалистов, 13% — против, сообщается в опросе компании SuperJob.

Чаще остальных за возврат к системе распределения выпускников вузов высказывались респонденты старше 45 лет (70%): «Опыт СССР доказал целесообразность этой идеи!»

Опрос родителей старшеклассников показал, что 73% из них поддерживают возвращение к системе распределения выпускников, 16% — не поддерживают.



Среди студентов дневных отделений 41% считает, что необходимо вернуть систему распределения молодых специалистов, 31% выступают против этой идеи. Студентам коммерческих отделений идея кажется более привлекательной чуть чаще, чем бюджетникам (44 и 38% опрошенных соответственно).