66% псковичей выступают за возвращение к системе распределения после вузов
66% псковичей выступают за возвращение к системе распределения молодых специалистов, 13% — против, сообщается в опросе компании SuperJob.
Чаще остальных за возврат к системе распределения выпускников вузов высказывались респонденты старше 45 лет (70%): «Опыт СССР доказал целесообразность этой идеи!»
Опрос родителей старшеклассников показал, что 73% из них поддерживают возвращение к системе распределения выпускников, 16% — не поддерживают.
Среди студентов дневных отделений 41% считает, что необходимо вернуть систему распределения молодых специалистов, 31% выступают против этой идеи. Студентам коммерческих отделений идея кажется более привлекательной чуть чаще, чем бюджетникам (44 и 38% опрошенных соответственно).
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