Ансамбли «Уграда» и «Очелье» из Псковской области выступят на Всероссийском свадебном фестивале в Москве

16:31, 15 мая 2024, ПАИ

Ансамбли «Уграда» и «Очелье» из Псковской области выступят на Всероссийском свадебном фестивале в Москве, сообщили ПАИ в Псковском областном центре народного творчества.

18 мая на выставке «Россия» состоится седьмой день фестиваля в тематике «Свадебные гуляния». Псковские ансамбли пройдут на ВДНХ в торжественном свадебном шествии вместе с молодожёнами из различных регионов России.

Кроме того, псковские фольклорные ансамбли познакомят гостей выставки с женскими плясовыми, лирическими и свадебными песнями псковского фольклора, а также с песнями усвятской исполнительницы Ольги Сергеевой.

Также на свадебном фестивале у гостей будет возможность увидеть отрывок из спектакля «Ванька-мечтатель», созданного по мотивам народных сказок Псковской области.

Напомним, выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально мероприятие должно было продлиться до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на летний период.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.