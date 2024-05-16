Старое здание Псковской инженерно-лингвистической гимназии отремонтируют в 2025 году

11:19, 16 мая 2024, ПАИ

Старое здание Псковской инженерно-лингвистической гимназии капитально отремонтируют в 2025 году, сообщил заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«ПИЛГ сегодня испытывает большую нагрузку по количеству детей. За счёт ремонта старого здания мы сможем немножко её снизить. <...> Сегодня, чтобы открыть дополнительный класс, мы должны искать пространство, какие-то кабинеты переоборудовать, а ремонт позволит нам создать условия куда более подходящие», – отметил гость радиоэфира.

Поддерживающий ремонт в летний период пройдёт во всех учреждениях, добавил замглавы администрации. Он отметил, что в рамках федеральной программы в Пскове в этом году отремонтируют две школы: № 2 и 23.

Напомним, новое здание Псковской инженерно-лингвистической гимназии на улице Балтийской, 5Б открыло свои двери для учеников в сентябре 2017 года.