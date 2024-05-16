25 спектаклей покажут на Всероссийском театральном фестивале в Псковском районе

12:10, 16 мая 2024, ПАИ

25 спектаклей покажут на Всероссийском театральном фестивале-конкурсе любительских театральных коллективов «Смотри-2024», который пройдёт в деревне Родина Псковского района. Об этом рассказала администратор фестиваля Мария Михайлова в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM).

«Количество городов, представленных на фестивале, увеличилось по сравнению с двумя предыдущими фестивалями. В этом году мы покажем 25 спектаклей из самых разных городов. Будут артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Сортавалы, Оренбурга и Псковского района», – рассказала Мария Михайлова.

Официальное открытие фестиваля состоится сегодня, 16 мая в 18:00, но при этом свои спектакли с самого утра начали показывать коллективы из Псковской области.

С афишей мероприятия можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что около 60 заявок от театральных коллективов со всей России подали для участия в фестивале.