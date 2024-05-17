Более 20 млн рублей направят на обновление улично-дорожной сети в Стругокрасненском муниципальном округе

00:28, 17 мая 2024, ПАИ

На работы по обновлению улично-дорожной сети в Стругокрасненском муниципальном округе будет направлено 22 миллиона рублей. Об этом в ходе рабочей встречи с главой региона Михаилом Ведерниковым доложил глава Стругокрасненского муниципального округа Александр Волков.

«По дорожному фонду было до этого 12,5 миллиона рублей. 10 % мы направили на ремонт подъезда к школе в Лудонях. Первая часть контрактована. Подрядчик выходит в ближайшее время на объект. По второй части – десять миллионов рублей, документы находятся на проверке в комитете по дорожному хозяйству», – отметил Александр Волков.

Ранее сообщалось, что более 20 базовых станций сотовой связи запустят в Псковской области в этом году.