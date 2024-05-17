Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 20 млн рублей направят на обновление улично-дорожной сети в Стругокрасненском муниципальном округе 

На работы по обновлению улично-дорожной сети в Стругокрасненском муниципальном округе будет направлено 22 миллиона рублей. Об этом в ходе рабочей встречи с главой региона Михаилом Ведерниковым доложил глава Стругокрасненского муниципального округа Александр Волков.

«По дорожному фонду было до этого 12,5 миллиона рублей. 10 % мы направили на ремонт подъезда к школе в Лудонях. Первая часть контрактована. Подрядчик выходит в ближайшее время на объект. По второй части – десять миллионов рублей, документы находятся на проверке в комитете по дорожному хозяйству», – отметил Александр Волков.

Ранее сообщалось, что более 20 базовых станций сотовой связи запустят в Псковской области в этом году.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 мая 2024

Михаил Ведерников назначил председателем регионального комитета по ветеринарии Валерия Удалова
16 мая 2024

Псковичей приглашают принять участие в квизе по Квентину Тарантино
16 мая 2024

70 вазонов и 38 скамеек установят в ходе благоустройства Сиреневого бульвара в Пскове
16 мая 2024

Сокращение рабочего дня для многодетных матерей обсудили в Пскове
16 мая 2024

Богослужения по случаю 85-летия митрополита Евсевия (Саввина) прошли в Троицком соборе в Пскове 
16 мая 2024

СПбГУ и ПОИПКРО подписали соглашение о сотрудничестве
16 мая 2024

Профсоюзы наградили победителей конкурса профмастерства среди специалистов Псковских теплосетей
16 мая 2024

Специалисты музея-заповедника «Кижи» изобрели «микроволновку наоборот»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...