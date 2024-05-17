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Общество

Монтаж пролётов нового пешеходного моста через Пскову запланирован на июль

На стройплощадку пешеходного моста через Пскову начали завозить металлоконструкции. Через неделю на объект доставят кран для сборки пролетного строения, а на середину июня планируется его монтаж. Опоры моста уже готовы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Борис Елкин.

Фото из телеграм-канала Бориса Елкина

Строительство нового пешеходного моста через Пскову началось в январе. Завершить возведение конструкций планируется к Дню города. Длина моста составит около 47 метров, ширина – 5 метров. Он свяжет две стороны набережной от канатной фабрики до восточной крепостной стены кремля.

Фото из телеграм-канала Бориса ЕлкинаФото из телеграм-канала Бориса Елкина

Эскиз моста через реку Пскову был согласован в декабре 2021 года.

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