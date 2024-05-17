Число обратившихся с укусами клещей снизилось в Псковской области

09:44, 17 мая 2024, ПАИ

60 человек обратились в Псковскую областную инфекционную больницу по поводу укусов клещей за эту неделю. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

Из 60 исследованных клещей у 12 положительный результат на наличие инфекции. У 11 клещей нашли боррелиоз, а ещё один оказался заражён эрлихиозом.

Напомним, за прошлую неделю число обратившихся составило 88 человек.