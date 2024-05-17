Число обратившихся с укусами клещей снизилось в Псковской области
60 человек обратились в Псковскую областную инфекционную больницу по поводу укусов клещей за эту неделю. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.
Из 60 исследованных клещей у 12 положительный результат на наличие инфекции. У 11 клещей нашли боррелиоз, а ещё один оказался заражён эрлихиозом.
Напомним, за прошлую неделю число обратившихся составило 88 человек.
Как вести себя при встрече с клещами, смотрите в нашей специальной инфографике.
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