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Общество

10 млн рублей выделят на ремонт кровли спортивного модуля в Стругах Красных

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с главой Стругокрасненского муниципального округа Александром Волковым, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Александр Волков обратился к губернатору с просьбой оказать поддержку в проведении ремонтных работ кровли спортивного модуля. Он расположен в Стругах Красных на улице Мира. В 2022 году там провели капитальный ремонт внутренних помещений. Сейчас в здании нужно заменить металлическое кровельное покрытие.

В модуле занимаются по различным спортивным секциям. Среди них – мини-футбол, волейбол, баскетбол. Учащиеся спортивной школы занимают призовые места не только на соревнованиях районного и областного, но и всероссийского уровня.

Губернатор, учитывая эффективную работу муниципалитета, принял решение поддержать округ. Михаил Ведерников поручил выделить из резервного фонда Псковской области 10 млн рублей на ремонт кровли спортивного модуля.

Ранее сообщалось, что более 20 млн рублей направят на обновление улично-дорожной сети в Стругокрасненском муниципальном округе.

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