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Общество

Изборский музей можно будет посетить бесплатно 18 мая

В рамках Международного дня музеев все объекты музея-заповедника «Изборск» можно будет посетить бесплатно 18 мая, сообщили в пресс-службе музея.

Изборский музей можно будет посетить бесплатно 18 мая. Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника

Посетители музея-заповедника смогут увидеть различные экспозиции, посетить интерактивные программы, а также сходить на авторские экскурсии. Кроме того, в этот день гости музея смогут поучаствовать в мастер-классах по кулинарии, вышивке дюсельным швом, ткачеству, изготовлению куколки-стригуши и многих других.

Главным событием акции станет открытие межмузейного выставочного проекта «Чудо Преображения», посвящённого реставрации церкви Преображения Господня на острове Кижи. Выставка подготовлена совместно с Государственным музеем-заповедником «Кижи».

Ранее сообщалось, что на выставке представят уникальный макет церкви Преображения Господня. Кроме того, на выставке будут представлены другие уникальные экспонаты из Кижей.

Также в музее-заповеднике пройдёт концерт ансамбля русской музыки «Псков», организованный благодаря Псковской областной филармонии.

С полной программой акции в Изборском музее-заповеднике можно ознакомиться по ссылке.

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