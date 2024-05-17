Изборский музей можно будет посетить бесплатно 18 мая

17:00, 17 мая 2024, ПАИ

В рамках Международного дня музеев все объекты музея-заповедника «Изборск» можно будет посетить бесплатно 18 мая, сообщили в пресс-службе музея.

Посетители музея-заповедника смогут увидеть различные экспозиции, посетить интерактивные программы, а также сходить на авторские экскурсии. Кроме того, в этот день гости музея смогут поучаствовать в мастер-классах по кулинарии, вышивке дюсельным швом, ткачеству, изготовлению куколки-стригуши и многих других.

Главным событием акции станет открытие межмузейного выставочного проекта «Чудо Преображения», посвящённого реставрации церкви Преображения Господня на острове Кижи. Выставка подготовлена совместно с Государственным музеем-заповедником «Кижи».

Ранее сообщалось, что на выставке представят уникальный макет церкви Преображения Господня. Кроме того, на выставке будут представлены другие уникальные экспонаты из Кижей.

Также в музее-заповеднике пройдёт концерт ансамбля русской музыки «Псков», организованный благодаря Псковской областной филармонии.

С полной программой акции в Изборском музее-заповеднике можно ознакомиться по ссылке.