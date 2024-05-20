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Общество

22% псковичей брали отпуск за свой счёт

22 % псковичей в течение года брали отпуска без сохранения заработной платы, чтобы вступить в брак или по другим семейным обстоятельствам, следует из данных опроса SuperJob.

Ещё 3 % рассказали, что им требовалось несколько дней за свой счет, но работодатель отказал в их предоставлении. Псковичи до 34 лет (27 %) чаще других берут отпуск за свой счёт. Чем выше доход респондентов, тем реже они пользуются этой возможностью – 24 % среди тех, кто зарабатывает менее 50 000 рублей в месяц и 13 % среди тех, кто имеет доход от 100 000 рублей в месяц.

Ранее псковские родители рассказали, как проведут летние каникулы их дети, а 6 % работающих псковичей планируют взять кредит на летний отпуск.

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