Новый рекорд установили псковичи на всероссийском полумарафоне «Забег.РФ»

11:40, 20 мая 2024, ПАИ

Новый рекорд установили псковичи на всероссийском полумарафоне «Забег.РФ» – на нём финишировали 736 человек, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Участникам на выбор предлагалось четыре трассы протяжённостью 1, 5, 10 и 21,1 километра. Все маршруты были с видом на достопримечательности города. Кроме того, во время забега для псковичей и гостей города была организована развлекательная программа.

С официальными протоколами забега можно ознакомиться здесь.

Напомним, всероссийский полумарафон «Забег.РФ» прошёл 19 мая, к нему присоединились более 800 псковичей. Фоторепортаж забега можно посмотреть по ссылке.

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