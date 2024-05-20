В Пскове продолжается консервация хлебопекарни XIV века. Фото
Работы по консервации продолжаются в здании хлебопекарни XIV века (Кожевенного завода) в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.
Напомним, что работы планируют завершить до 1 июня.
Работу проводят специалисты московского ВООПИиК.
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