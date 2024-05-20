Более 1200 человек посетили «Ночь музеев – 2024» в Псковском музее-заповеднике

18:20, 20 мая 2024, ПАИ

В Псковском музее-заповеднике 18 мая прошла Всероссийская акция «Ночь музеев». Тематика «Ночи» была связана с преемственностью поколений и семейными реликвиями. В этом году события «Ночи» в Псковском музее и его филиалах посетило более 1 200 человек. Об этом ПАИ сообщили в музее.

Основные события акции развернулись в музейном дворике. Для гостей была подготовлена программа, в которой, помимо пространства внутреннего двора, были задействованы Поганкины палаты, картинная галерея и главное здание музея.

«Я всегда говорила, что музей – это значительно больше, чем просто выставки и экспонаты. И сегодня я могу сказать, что абсолютно счастлива, потому что очень давно представляла себе такую картинку, чтобы здесь, во дворике Поганкиных палат, было именно так: чтобы было много детей, молодёжи, людей среднего и пожилого возраста и всем им было чем заняться. Оглядываясь вокруг, я вижу такие радостные, потрясающие лица – это самое большое удовольствие для музейного сотрудника», – поделилась генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

События «Ночи» начались в музейном дворике, где под открытым небом работало множество площадок: «Купеческий двор», «Стрелецкие потехи», «Копейный тир», «Семейный сервиз», «Союзмультфильм», «Детство Ратибора», «Старый дворик», пленэр «Любимая игрушка», «Семейный герб».

Параллельно с работой площадок проходили мини-экскурсии по залам Поганкиных палат, картинной галереи и главного здания музея. Участники экскурсий «Веками вместе», «Всё по Домострою», «Случилось нам пожить в Париже», «Я приглашаю вас в музей», «Портреты предков на стенах…» и «Возрождение энкаустики» увидели уникальные экспонаты из фондов музея, которые были впервые представлены публике в рамках акции.

Одной из главных смысловых точек «Ночи музеев – 2024» стала новая выставка семейных реликвий, которая открылась в Поганкиных палатах специально для гостей акции.

Сразу в нескольких залах были представлены реликвии, которые помогут проследить преемственность поколений наших предков с древности до конца XX века. Разделы выставки посвящены основным вехам семейной жизни: заключению брака, младенчеству, детству и семейному быту в целом. Гости увидели помолвочные и обручальные кольца, брачные венцы, материнские награды, кроватку, люльку, игрушки X–XX веков, фарфоровую посуду, самовары, патефон, диапроектор и многое другое.

В 20:30 началась торжественная программа открытия праздника с участием исторических персонажей. Княгиня Ольга и купец Сергей Поганкин приветствовали гостей и давали им свои наставления. С приветственным словом к гостям также обратилась генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. Она поблагодарила всех собравшихся и пожелала гостям, чтобы эта музейная ночь осталась в их сердцах и памяти навсегда.

В завершение праздника выступила кавер-группа «Красивая», а после состоялась ретродискотека.