Реконструкцию улицы Западной и строительство улицы Кузбасской Дивизии поддержал комитет СФ

07:44, 22 мая 2024, ПАИ

Реконструкцию улицы Западной и строительство улицы Кузбасской Дивизии поддержал комитет Совета Федерации по экономической политике и будет рекомендовать Правительству РФ включить финансирование этих проектов в госпрограмму. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Обе инициативы озвучил губернатор Михаил Ведерников в ходе Дней Псковской области в Совфеде. Ранее поддержку проектам оказали Минтранс России и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

«Для Пскова это очень важно! Реализация проектов позволит расширить транспортные связи, увеличить пропускную способность улиц, организовать автобусное сообщение и обеспечить безопасность всех участников дорожного движения», – подчеркнул Борис Елкин.

Реконструкция улицы Западной от Михайловской до Коммунальной предусматривает расширение проезжей части до четырех полос, реконструкцию тротуаров, устройство велосипедных дорожек и автобусных остановок. Аналогичные работы, а также устройство круговых пересечений предполагает строительство улицы Кузбасской Дивизии от Юбилейной до Народной. Стоимость двух проектов составляет более 1,6 млрд рублей.

«Благодарю всех, кто прилагал усилия к продвижению проектов и доказывал их актуальность и необходимость для развития города!» – заключил глава Пскова.

Напомним, что на заседании комитета были представлены предложения по пяти ключевым объектам, где требуется поддержка Совета Федерации по финансированию или ускорению финансирования.

С 20 по 22 мая в Совете Федерации проходят Дни Псковской области. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов возглавляют официальную делегацию региона. Представители власти Псковской области озвучат сенаторам наиболее значимые для региона проекты.

Добавим, что на мероприятиях Дней Псковской области в Совете Федерации работают журналисты госмедиахолдинга региона, в частности съёмочная группа телеканала «Первый Псковский».

Со всеми новостями, которые посвящены Дням Псковской области в Совете Федерации, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.