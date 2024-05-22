Родители из Пскова рассказали, сколько планируют потратить на организацию выпускного

09:02, 22 мая 2024, ПАИ

В Пскове организация выпускного для девятиклассников обходится родителям примерно в 13 000 рублей на каждого ученика, сообщается по итогам опроса SuperJob.

Немного выше данная сумма в Москве и Санкт-Петербурге: в среднем – 14 000 и 13 000 рублей соответственно.

Выпускные после 11 класса требуют от родителей больших расходов. В среднем сумма, которую необходимо собрать, составляет 17 000 рублей. В Санкт-Петербурге этот показатель увеличивается до 20 000 рублей, а в Москве – до 21 000 рублей.

Кроме того, серьёзных затрат требует покупка выпускного наряда. В среднем, следуя результатам опроса, одеть девятиклассника стоит 13 000 рублей, одиннадцатиклассника – 15 600 рублей. Для выпускницы в 9 классе образ может обойтись в 14 000 рублей, а в 11 классе – в 17 000 рублей. В Санкт-Петербурге расходы на юношу составляют в среднем 12 000 (9 класс) и 18 500 рублей (11 класс), на девушку – в среднем 12 500 и 20 000 рублей. В Москве цены более высокие и наряд для мальчика уже составит в среднем 15 500 рублей – в 9 классе и 20 000 рублей – в 11 классе, для девочки – 15 000 и 22 000 рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что большинство родителей, а именно по 64 % отцов и матерей, довольны местом работы своих детей.

Кроме того, псковские родители рассказали, как проведут летние каникулы их дети.