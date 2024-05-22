Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Родители из Пскова рассказали, сколько планируют потратить на организацию выпускного

В Пскове организация выпускного для девятиклассников обходится родителям примерно в 13 000 рублей на каждого ученика, сообщается по итогам опроса SuperJob.

Немного выше данная сумма в Москве и Санкт-Петербурге: в среднем – 14 000 и 13 000 рублей соответственно.

Выпускные после 11 класса требуют от родителей больших расходов. В среднем сумма, которую необходимо собрать, составляет 17 000 рублей. В Санкт-Петербурге этот показатель увеличивается до 20 000 рублей, а в Москве – до 21 000 рублей.

Кроме того, серьёзных затрат требует покупка выпускного наряда. В среднем, следуя результатам опроса, одеть девятиклассника стоит 13 000 рублей, одиннадцатиклассника – 15 600 рублей. Для выпускницы в 9 классе образ может обойтись в 14 000 рублей, а в 11 классе – в 17 000 рублей. В Санкт-Петербурге расходы на юношу составляют в среднем 12 000 (9 класс) и 18 500 рублей (11 класс), на девушку – в среднем 12 500 и 20 000 рублей. В Москве цены более высокие и наряд для мальчика уже составит в среднем 15 500 рублей – в 9 классе и 20 000 рублей – в 11 классе, для девочки – 15 000 и 22 000 рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что большинство родителей, а именно по 64 % отцов и матерей, довольны местом работы своих детей.

Кроме того, псковские родители рассказали, как проведут летние каникулы их дети.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 мая 2024

Валентина Матвиенко осмотрела выставку Псковской области в Совете Федерации
22 мая 2024

Реконструкцию улицы Западной и строительство улицы Кузбасской Дивизии поддержал комитет СФ
21 мая 2024

40-летний юбилей отмечает детский сад «Теремок» в Опочке
21 мая 2024

Детский коллектив «Талантика» из Пскова занял второе место на вокально-инструментальном турнире в Москве
21 мая 2024

В Красногородском муниципальном округе наградили самых активных председателей ТОС
21 мая 2024

«След «Пантеры» ищет родственников Николая Романова, погибшего в годы Великой Отечественной войны
21 мая 2024

Новое дело о получении взятки возбудили в отношении Александра Грацкого
21 мая 2024

Псковская команда на выставке «Россия» поделилась опытом реализации инвестиционных проектов

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...