Псковский губернатор: Наше наследие даёт нам широкие возможности по развитию туризма, паломничества, запуску новых проектов

12:04, 22 мая 2024, ПАИ

Историческое наследие Псковской области даёт сегодня региону широкие возможности по развитию туризма, паломничества, запуску множества новых проектов, заявил губернатор Михаил Ведерников, выступая в Совете Федерации сегодня, 22 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

«Наше наследие даёт нам широкие возможности по развитию туризма, паломничества, запуску множества новых проектов и сегодня, как уже было видно в ролике, нас ежегодно посещает около 450 тысяч туристов и 2,5 миллиона экскурсантов», – отметил глава региона и подчеркнул, что на сегодняшний день в Псковской области 4 300 объектов культурного наследия (из них более 2 500 федерального значения).

Вместе с тем в силу целого ряда факторов у Псковской области исторически очень слабая экономическая база, заметил Михаил Ведерников. «Приграничное положение региона – объективный фактор риска. Со времён Александра Невского и вплоть до XX века эти земли подвергались нападениям с Запада. И сегодня на нас приходится 20 % сухопутной границы России с блоком НАТО. Поэтому крупные промышленные предприятия здесь никогда не планировались и не строились. А местное производство во многом не пережило переход на рыночную экономику в силу низкой конкурентоспособности», – сказал глава региона.

Отсутствие сильной базы, близость двух мегаполисов – Москвы и Санкт-Петербурга закономерно привели к устойчивому оттоку населения. «С 1940-х годов численность населения Псковской области сократилась в два раза, и мы ежегодно теряем по 1 % населения», – отметил губернатор.

Всё перечисленное вызвало целый комплекс проблем, сложностей: от дефицита кадров до изношенной дорожной сети и устаревших, требующих ремонта коммунальных систем, подчеркнул Михаил Ведерников.

«Конечно, мы ежедневно занимаемся решением этих вопросов. При поддержке нашего президента, Правительства России, Совета Федерации, вам за это отдельное спасибо, Госдумы», – сказал глава региона.

В качестве примера он привёл проделанную работу по увеличению бюджета Псковской области. «В 2017 году бюджет Псковской области составлял менее 30 млрд рублей при госдолге 102 % и регион даже не мог позволить себе участвовать в федеральных программах с уровнем софинансирования 60 и даже 40 %. Нас услышали, ситуацию удалось значительно улучшить. Мы защитили индивидуальную программу социально-экономического развития, и по ней за четыре года нам удалось на каждый бюджетный рубль привлечь семь внебюджетных рублей. Итого почти 30 миллиардов внебюджетных рублей при плане 25 миллиардов», – отметил Михаил Ведерников.

Напомним, что с 20 по 22 мая в Совете Федерации проходят Дни Псковской области. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов возглавляют официальную делегацию региона.

Добавим, что на мероприятиях Дней Псковской области в Совете Федерации работают журналисты госмедиахолдинга региона, в частности съёмочная группа телеканала «Первый Псковский».

Со всеми новостями, которые посвящены Дням Псковской области в Совете Федерации, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.