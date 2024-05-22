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Псковский губернатор: Наше наследие даёт нам широкие возможности по развитию туризма, паломничества, запуску новых проектов

Историческое наследие Псковской области даёт сегодня региону широкие возможности по развитию туризма, паломничества, запуску множества новых проектов, заявил губернатор Михаил Ведерников, выступая в Совете Федерации сегодня, 22 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Михаил Ведерников: «Наше наследие даёт нам широкие возможности по развитию туризма, паломничества, запуску множества новых проектов». Скриншот из эфира телеканала Совета Федерации «Вместе-РФ»

«Наше наследие даёт нам широкие возможности по развитию туризма, паломничества, запуску множества новых проектов и сегодня, как уже было видно в ролике, нас ежегодно посещает около 450 тысяч туристов и 2,5 миллиона экскурсантов», – отметил глава региона и подчеркнул, что на сегодняшний день в Псковской области 4 300 объектов культурного наследия (из них более 2 500 федерального значения).

Вместе с тем в силу целого ряда факторов у Псковской области исторически очень слабая экономическая база, заметил Михаил Ведерников. «Приграничное положение региона – объективный фактор риска. Со времён Александра Невского и вплоть до XX века эти земли подвергались нападениям с Запада. И сегодня на нас приходится 20 % сухопутной границы России с блоком НАТО. Поэтому крупные промышленные предприятия здесь никогда не планировались и не строились. А местное производство во многом не пережило переход на рыночную экономику в силу низкой конкурентоспособности», – сказал глава региона.

Отсутствие сильной базы, близость двух мегаполисов – Москвы и Санкт-Петербурга закономерно привели к устойчивому оттоку населения. «С 1940-х годов численность населения Псковской области сократилась в два раза, и мы ежегодно теряем по 1 % населения», – отметил губернатор.

Всё перечисленное вызвало целый комплекс проблем, сложностей: от дефицита кадров до изношенной дорожной сети и устаревших, требующих ремонта коммунальных систем, подчеркнул Михаил Ведерников.

«Конечно, мы ежедневно занимаемся решением этих вопросов. При поддержке нашего президента, Правительства России, Совета Федерации, вам за это отдельное спасибо, Госдумы», – сказал глава региона.

В качестве примера он привёл проделанную работу по увеличению бюджета Псковской области. «В 2017 году бюджет Псковской области составлял менее 30 млрд рублей при госдолге 102 % и регион даже не мог позволить себе участвовать в федеральных программах с уровнем софинансирования 60 и даже 40 %. Нас услышали, ситуацию удалось значительно улучшить. Мы защитили индивидуальную программу социально-экономического развития, и по ней за четыре года нам удалось на каждый бюджетный рубль привлечь семь внебюджетных рублей. Итого почти 30 миллиардов внебюджетных рублей при плане 25 миллиардов», – отметил Михаил Ведерников.

Напомним, что с 20 по 22 мая в Совете Федерации проходят Дни Псковской области. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов возглавляют официальную делегацию региона.

Добавим, что на мероприятиях Дней Псковской области в Совете Федерации работают журналисты госмедиахолдинга региона, в частности съёмочная группа телеканала «Первый Псковский».

Со всеми новостями, которые посвящены Дням Псковской области в Совете Федерации, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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