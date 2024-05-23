Призёры и победители Всероссийской олимпиады школьников получат 100 тысяч рублей при поступлении в ПсковГУ
Призёры и победители Всероссийской олимпиады школьников получат 100 тысяч рублей при поступлении в Псковский государственный университет, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.
Выплату смогут получить выпускники, поступающие на специальности или направления подготовки, соответствующие профилю Всероссийской олимпиады школьников. Вузом определена квота на две стипендии.
Ранее сообщалось, что в Псковской области увеличат стипендии студентам-целевикам на педагогических направлениях.
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