Гастрономический фестиваль «Моя еда» в Пскове: чем заняться на площадке

14:03, 23 мая 2024, ПАИ

Гастрономический фестиваль «Моя еда», посвящённый пельменям, пройдёт в Пскове 25 мая. Площадкой мероприятия станет парк Строителей.

На фестивале организуют пельменный фудкорт, ярмарку с крафтовыми продуктами и ремесленными изделиями, открытую кухню с шеф-поварами и развлекательную программу для семей.

С 12:00 до 16:00 на площадке фестиваля будут работать четыре станции с мастер-классамипо лепке русских пельменей, китайских гёдза, грузинских хинкали, узбекских мантов. Тут же можно будет увидеть на открытой кухне процесс их приготовления.

Кроме того, на фестивале организуют музыкальный конкурс «Битва хоров». В нём примут участие семь творческих коллективов. С 14:00 до 16:00 пройдут выступления народного коллектива – хор русской песни «Ивушки», народного академического хора Печорского районного центра культуры, образцового коллектива – вокальная студия «Город детства», вокальной группы «Весна», хора Вокальной мастерской Алины Виардо и народного самодеятельного коллектива – ансамбль «Новоржевские скобари».

Самые отважные гости мероприятия смогут принять участие в чемпионате по поеданию пельменей. Участникам предстоит съесть от 30 до 50 пельменей на скорость. Победителем станет тот, кто съест пельмени быстрее остальных. Чемпионат пройдёт в 16:30. Количество участников ограничено.

Также на площадке будут разыгрывать 100 килограммов пельменей. Получить их можно будет за любые активности в течение дня.

А в 17:00 на площадке выступит «Джаз Kos бэнд» – музыкальный проект, представляющий собой инструментальное трио.