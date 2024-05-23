Учёные нашли способ выявить рак желудка задолго до появления симптомов

14:37, 23 мая 2024, ПАИ

Учёные нашли способ выявить рак желудка задолго до появления симптомов, сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование учёных из Медицинской школы Рутгерса Роберта Вуда Джонсона в Нью-Джерси.

Исследователи обнаружили, что бактерии в желудке и во рту взаимосвязаны. Они выявили 13 видов бактерий-биомаркеров, различия в популяции которых могут указывать на предраковые состояния.

Обнаружить бактерии-биомаркеры можно при помощи специального медицинского ополаскивателя для рта в кабинете у врача.

Ранее сообщалось, что 65 % онкологических заболеваний в Псковской области выявляют на ранних стадиях. Кроме того, главврач Псковского онкодиспансера Александр Юров рассказал, каким видом рака чаще всего болеют псковичи.