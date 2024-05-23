Учёные нашли способ выявить рак желудка задолго до появления симптомов
Учёные нашли способ выявить рак желудка задолго до появления симптомов, сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование учёных из Медицинской школы Рутгерса Роберта Вуда Джонсона в Нью-Джерси.
Исследователи обнаружили, что бактерии в желудке и во рту взаимосвязаны. Они выявили 13 видов бактерий-биомаркеров, различия в популяции которых могут указывать на предраковые состояния.
Обнаружить бактерии-биомаркеры можно при помощи специального медицинского ополаскивателя для рта в кабинете у врача.
Ранее сообщалось, что 65 % онкологических заболеваний в Псковской области выявляют на ранних стадиях. Кроме того, главврач Псковского онкодиспансера Александр Юров рассказал, каким видом рака чаще всего болеют псковичи.
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