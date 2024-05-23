Три ФАПа капитально отремонтируют в Локнянском районе к сентябрю

17:54, 23 мая 2024, ПАИ

Три фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) капитально отремонтируют в Локнянском районе Псковской области до 30 августа 2024 года. Контракт на выполнение работ опубликован на сайте госзакупок.

Согласно проектной документации, подрядчику предстоит отремонтировать ФАП в деревне Крестилово, деревне Прискуха и деревне Михайлов Погост Локнянского района.

Работы будут осуществляться в рамках государственной программы Псковской области «Развитие здравоохранения» регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». Начальная (максимальная) цента контракта – 3,9 млн рублей.

Ранее сообщалось о строительстве нового ФАПа в деревне Исаково Себежского района. Ещё один новый ФАП появился в этом году в деревне Дуловка Островского района.