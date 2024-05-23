Три ФАПа капитально отремонтируют в Локнянском районе к сентябрю
Три фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) капитально отремонтируют в Локнянском районе Псковской области до 30 августа 2024 года. Контракт на выполнение работ опубликован на сайте госзакупок.
Согласно проектной документации, подрядчику предстоит отремонтировать ФАП в деревне Крестилово, деревне Прискуха и деревне Михайлов Погост Локнянского района.
Работы будут осуществляться в рамках государственной программы Псковской области «Развитие здравоохранения» регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». Начальная (максимальная) цента контракта – 3,9 млн рублей.
Ранее сообщалось о строительстве нового ФАПа в деревне Исаково Себежского района. Ещё один новый ФАП появился в этом году в деревне Дуловка Островского района.
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