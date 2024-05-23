Режим работы музея-заповедника «Изборск» на выходных изменился

17:12, 23 мая 2024, ПАИ

Изборская крепость и выставочный зал Государственного музея-заповедника «Изборск» по субботам теперь работают на два часа дольше, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Так, в будние дни Изборская крепость теперь работает с 9:00 до 18:00, в субботу – до 20:00. Выставку «Чудо Преображения» в выставочном зале по будням гости смогут посетить с 10:00 до 18:00, в субботу – до 20:00.

Музейные усадьбы, информационный центр и музейная «Блинная» будут работать в прежнем режиме: с 10:00 до 18:00 ежедневно. Музей-усадьбу народа сето в деревне Сигово можно посетить с 10:00 до 17:00 (экскурсии проводятся по предварительной заявке).

Напомним, 18 мая в Изборске открылась выставка «Чудо Преображения», посвящённая объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО, архитектурному ансамблю Кижского погоста. На выставке представлены уникальные экспонаты: макет церкви Преображения Господня в масштабе 1:20, высокий (полный) иконостас, настоящие брёвна Преображенской церкви и инструменты, которые использовались при реставрации храма.