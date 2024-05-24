108 псковичей обратилось к медикам из-за укусов клещей за семь дней

11:51, 24 мая 2024, ПАИ

108 псковичей, в том числе 27 детей, обратилось в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей с 16 по 22 мая, сообщили ПАИ в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона по поводу присасывания клещей обратилось 878 жителей Псковской области, зарегистрировано два случая иксодового клещевого боррелиоза и один случай клещевого вирусного энцефалита у взрослых.

Напомним, за прошлую неделю в Псковскую областную инфекционную больницу по поводу укусов клещей обратилось 60 человек.

Как вести себя при встрече с клещами, смотрите в нашей специальной инфографике.