108 псковичей обратилось к медикам из-за укусов клещей за семь дней
108 псковичей, в том числе 27 детей, обратилось в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей с 16 по 22 мая, сообщили ПАИ в региональном управлении Роспотребнадзора.
Всего с начала сезона по поводу присасывания клещей обратилось 878 жителей Псковской области, зарегистрировано два случая иксодового клещевого боррелиоза и один случай клещевого вирусного энцефалита у взрослых.
Напомним, за прошлую неделю в Псковскую областную инфекционную больницу по поводу укусов клещей обратилось 60 человек.
Как вести себя при встрече с клещами, смотрите в нашей специальной инфографике.
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