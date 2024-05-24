72 человека обратилось с укусами клещей в Псковскую инфекционную больницу

12:48, 24 мая 2024, ПАИ

За прошедшую неделю в Псковскую областную инфекционную больницу по поводу укусов клещей обратилось 72 человека, сообщили ПАИ в медицинском учреждении.

Из 72 исследованных клещей у 14 положительный результат на наличие инфекции. У 10 клещей нашли боррелиоз, эрлихиоз нашли у трёх клещей, ещё у одного нашли анаплазмоз.

Напомним, за прошлую неделю в Псковскую областную инфекционную больницу по поводу укусов клещей обратилось 60 человек.

Как вести себя при встрече с клещами, смотрите в нашей специальной инфографике.