72 человека обратилось с укусами клещей в Псковскую инфекционную больницу
За прошедшую неделю в Псковскую областную инфекционную больницу по поводу укусов клещей обратилось 72 человека, сообщили ПАИ в медицинском учреждении.
Из 72 исследованных клещей у 14 положительный результат на наличие инфекции. У 10 клещей нашли боррелиоз, эрлихиоз нашли у трёх клещей, ещё у одного нашли анаплазмоз.
Напомним, за прошлую неделю в Псковскую областную инфекционную больницу по поводу укусов клещей обратилось 60 человек.
Как вести себя при встрече с клещами, смотрите в нашей специальной инфографике.
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