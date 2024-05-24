Торжественные линейки для выпускников 11-х классов прошли в великолукских школах

15:42, 24 мая 2024, ПАИ

Торжественные линейки для выпускников 11-х классов, посвящённые празднику последнего звонка, прошли в великолукских школах. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Великих Лук.



Фото: Telegram-канал администрации Великих Лук



Фото: Telegram-канал администрации Великих Лук



Фото: Telegram-канал администрации Великих Лук



Фото: Telegram-канал администрации Великих Лук







Великолукских выпускников, которых в этом году 446, поздравили представители городской власти, педагоги и родители. В лицее № 10 в этом году всего один выпускной класс: одновременно и технический, и кадетский. Директор лицея Игорь Буйко поздравил выпускников и взял с ребят слово никогда не сдаваться и идти только вперёд.

Кроме того, выпускников поздравил заместитель главы города Николай Андросович. Он отметил, что последний школьный звонок станет красивым завершающим аккордом их детства и с этого момента позади останутся насыщенные событиями школьные годы.

Ранее сообщалось, что председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил выпускников с окончанием школы.

Напомним, что общегородской последний звонок не будет проходить в Пскове в этом году, его отменили в целях безопасности. В Пскове последние звонки проходят только в школах.