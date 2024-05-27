На 31% вырос спрос на кадровиков в Псковской области

07:51, 27 мая 2024, ПАИ

На 31 % вырос спрос на кадровых работников за год в Псковской области. Таковы данные hh.ru.

Среди регионов СЗФО Псковская область занимает седьмое место по спросу на кадровиков. Лидерами при этом являются Калининградская (число рабочих мест выросло на 98 %) и Ленинградская (+95 % рабочих мест) области.

Средняя зарплата кадровых работников в Псковской области выросла на 15 тысяч рублей и уже достигла 40 тысяч рублей. А самые высокие зарплаты готовы платить в Московской области и Камчатском крае.

В большинстве случаев кадровиков ищут компании, связанные со строительством и недвижимостью, на втором месте – розничная торговля и продукты, на третьем – информационные технологии, на четвёртом – перевозки и логистика.

Самую высокую зарплату кадровым работникам готовы предложить в строительстве, на втором месте – добывающая отрасль, на третьем – химическое производство.

Ранее сообщалось, что в России на 15% выросли зарплаты курьеров и что 80 % жителей СЗФО предпочитают откликаться на вакансии с указанной заработной платой.